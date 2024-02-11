Bursa'nın kız voleybolcularına Orhan Holding desteği

4 kıta ve 15 ülkede 10 binin üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük otomotiv yan sanayi gruplarından biri olan Orhan Holding, “Bir 100 Yıl Daha Birlikte İleriye” sloganıyla Bursa’nın Yenişehir Gelişim Spor Kulübü Kız Voleybol Takımlarına sponsor oldu.BURSA (İGFA) - Orhan Holding, "Bir 100 Yıl Daha Birlikte İleriye" sloganıyla sporun birleştirici gücünü ve toplumsal gelişimi destekleme vizyonunu ön planda tutarak Bursa’nın Yenişehir Gelişim Spor Kulübü Kız Voleybol Takımlarına sponsor oldu.

Bu önemli iş birliği, Bursa’daki gençlerin hayatına sporun dahil edilmesinde ve kız çocuklarının hayallerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Orhan Holding, bu sponsorlukla kadınların spor alanındaki başarılarını ve toplumsal gelişimlerini aktif olarak desteklemeyi hedefliyor.

Bursa’da kız çocuklarının sporda başarılı olmalarını istediklerini söyleyen Orhan Holding İnsan ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Evrim Bayam, Orhan Holding olarak, Yenişehir Gelişim Spor Kulübü Kız Voleybol Takımlarına verdiğimiz desteğin, genç kızlarımızın kendilerini geliştirmeleri ve hayallerine ulaşmaları için önemli bir adım olduğuna inandıklarını söyledi.

Sporun birleştirici gücü ve beraberinde getirdiği disiplin, yılmazlık ve farkındalıklarının artmasıyla çocuklarımız ve gençlerimizin hayata hazır, kendilerini gerçekleştirecek güce ulaşacaklarına inandıklarını kaydeden Bayam, "A Milli Kadın Voleybol takımımızın uluslararası başarılarıda sporcularımız için büyük bir ilham kaynağı oluyor. Birlikte, ileriye doğru atılan bu adımlar hem sporun hem de toplumsal gelişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bursa’nın bir markası olarak şehrimizden dünya çapında ünlü sporcular yetişmesi için gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.