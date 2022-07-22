Bursa'nın gururu Sağır'a 'Milli' görev
Taekwondo Milli Takım Antrenörü Sertaç Sağır, Bursa’nın gururu oldu. Sağır, 28-31 Temmuz tarihlerinde 20 sporcuyla, Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da yapışacak Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi ve Bursa’yı temsil edecek.BURSA (İGFA) - 10 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında Konya’da devam eden kamptaki başarılarıyla dikkatleri bir kez daha çeken Milli Takım Antrenörü Sertaç Sağır, Taekwondo ve Kickboks branşlarında Bursa’da başarılı öğrenciler yetiştirmesiyle tanınıyor.
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda sporcularına sayısız madalyalar kazandıran Sertaç Sağır’a, şimdi de Dünya Şampiyonası için Yıldızlar Taekwondo Milli Takımı emanet edildi. Sağır, “10 bayan 10 erkek sporcuyla hedefimiz Ülkemize Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda madalyalar kazandırıp şanlı bayrağımızı göndere çektirmek” dedi.
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