Bursa'nın Efeleri Fenerbahçe Parolapara'ya konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11. haftada yarın deplasmanda Fenerbahçe Parolapara ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet alarak haftaya 6. sırada başlayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10'da 10 yapan ve 2. sırada bulunan rakibiyle saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.