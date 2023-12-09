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Bursa'nın Efeleri Fenerbahçe Parolapara'ya konuk olacak
SPOR 09.12.2023, 15:52
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11. haftada yarın deplasmanda Fenerbahçe Parolapara ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet alarak haftaya 6. sırada başlayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10'da 10 yapan ve 2. sırada bulunan rakibiyle saat 14.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|40
|2. Fenerbahçe
|14
|37
|3. Beşiktaş
|14
|26
|4. Kayserispor
|14
|26
|5. A.Demirspor
|15
|23
|6. Trabzonspor
|14
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Kasımpasa
|15
|21
|9. Rizespor
|14
|21
|10. Hatayspor
|14
|18
|11. Karagümrük
|15
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Sivasspor
|14
|15
|14. Gaziantep FK
|14
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Samsunspor
|15
|14
|17. Pendikspor
|14
|13
|18. Başakşehir
|14
|12
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|14
|26
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Bodrumspor
|15
|25
|6. Gençlerbirliği
|14
|24
|7. Sakaryaspor
|14
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Erzurumspor
|14
|18
|11. Ümraniye
|15
|18
|12. Manisa FK
|14
|17
|13. Boluspor
|14
|16
|14. Adanaspor
|14
|15
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|14
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|36
|2. Liverpool
|16
|35
|3. Aston Villa
|15
|32
|4. M.City
|15
|30
|5. Tottenham
|15
|27
|6. M. United
|15
|27
|7. Newcastle
|15
|26
|8. Brighton
|15
|25
|9. West Ham United
|15
|24
|10. Chelsea
|15
|19
|11. Brentford
|15
|19
|12. Fulham
|15
|18
|13. Wolves
|15
|18
|14. Crystal Palace
|16
|17
|15. Bournemouth
|15
|16
|16. Nottingham Forest
|15
|13
|17. Everton
|15
|10
|18. Luton Town
|15
|9
|19. Burnley
|15
|7
|20. Sheffield United
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Valencia
|16
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Deportivo Alaves
|16
|16
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|14
|13
|16. Cadiz
|15
|12
|17. Mallorca
|15
|11
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|15
|4
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