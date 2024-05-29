Bursa Nilüfer Belediyespor sezonu 4'üncü tamamladı
Bursa'da sezonun son maçını Spor Toto ile oynayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, sezonu dördüncü sırada bitirdi
Bursa'da sezonun son maçını Spor Toto ile oynayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, sezonu dördüncü sırada bitirdi.BURSA (İGFA) - Türkiye Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, play-off dördüncülük-beşincilik müsabakası için Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Maçı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da izledi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı, 18-14 Spor Toto'nun üstünlüğüyle tamamlandı. Başkan Şadi Özdemir, devre arasında oyuncularla bir araya gelerek takıma başarılar diledi.
İkinci yarıda üstün performans sergileyen takım, maçı 33-30 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla, ligi, Nilüfer Belediyespor dördüncü, Spor Toto ise beşinci sırada bitirdi.
Maç sonrası düzenlenen törende Nilüfer Belediyespor'a plaketini, Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21