Bursa Mustafakemalpaşaspor U-14 Türkiye finallerine hazırlanıyor

Bursa'da Mustafakemalpaşaspor Belediye U-14 Basketbol Kız Takımı yaptığı sıkı idmanlar ile Türkiye Finallerine hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - U-14 Basketbol Takımı antrenmanlarını ziyarette bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, antrenmanların bir bölümünü takip etti.



Mustafakemalpasaspor Belediye Basketbol Takımı antrenörleri Yüksel Çelik ve İbrahim Çavlı haftada 3 gün yoğun antrenmanlar ile 2 grup maçı, 1 yarıfinal maçı ve final maçı olmak üzere toplam 4 zorlu maça hazırlandıklarını 28 Aralık’ta final maçlarını tamamlayarak Bursa maçlarının tamamlanacağını belirtti.

30 Kasım Çarşamba günü Bursa Salih Şeremet Ortaokulu ile oynanacak basketbol karşılaşması öncesi, U-14 Basketbol Takımı’nın antrenmanlarını moral ziyaretinde bulunarak yanında doping ile geldiğini dile getiren Başkan Kanar, sporculara tatlı ikramında bulunarak "tatlı yiyelim spor konuşalım" dedi.

Haftanın 3 günü okul çıkışları boş vakitlerini antrenmanlar ile değerlendirerek, Türkiye’ye isimlerini duyurmak için hazırlanan U-14 Takımı kızları, "Okul çıkışları sıkı çalışmalarla şampiyonluğa yükselmeyi hedefliyoruz, derslerimiz dışında oynadığımız hazırlık antrenmanları ile engelleri birer birer açarak hedeflerimize hızlı adımlarla koşuyoruz. Hedefimiz Türkiye Final maçları" diye konuştu.

Yoğun geçen basketbol antrenmanlarını ziyaret eden Başkan Kanar, U-14 takımı kızlarının isteklerine anında yanıt vererek, takıma hem özel bir araç tahsis ederek ulaşımlarını kolaylaştırırken, antrenman öncesi ilçenin lezzetiyle, kalitesiyle, ilçenin cazibe merkezleri arasında yer alan, Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri’nde yemek sözü vermeyi unutmadı. Başkan Kanar ayrıca gençlerin dört gözle beklediği ‘’Gençlik Merkezi’nin yılsonuna kadar tamamlanacağı müjdesini de verdi.