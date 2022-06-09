Bursa Mustafakemalpaşa TOFSED'e hazırlanıyor

Eşsiz doğal güzellikleri ile öne çıkan Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi, 2022 Uluslararası TOSFED Baja kupasının ilk yarışlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Sporseverler ve otomobil tutkunlarının bir çatı altında toplandığı TOSFED Baja Kupasında nefesler tutuldu, 250 kilometre özel etap alalına sahip olan etkinlik 2 gün boyunca 580 kilometre ulaşan zorlu bir yarış için gün sayıyor.

11 Haziran Cumartesi günü saat 11.30’ da ilk seremonik startın Adnan Menderes Meydanında verilmesinin ardından yarışlar ilçenin en ünlü doğa harikası olan Suuçtu Şelalesinden başlayacak.

Startın ardından Warn Türkiye özel etabını, Marmara Vinç özel etabı takip edecek. Cumartesi günü 4 etap, Pazar günü ise 2 etap olarak devam edecek özel yarışmanın servis alanı Hüdavendigar Kent Parkı’nda tüm Bursalıların ziyaretine açık olacak. Organizasyon 12 Haziran Pazar günü saat 16.45’da Aloft Bursa Hotel önünde yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda sporcunun katılması beklediklerini söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Kirmasti Off Road 4x4 Team Kulübü’müz ile daha önce adrenalin dolu doğa, spor ve kamp tutkusunun birleştiği özel bir yarışa ev sahipliği yapmıştık. Şimdi ise Uluslararası TOSFED Baja kupasının ilk ayağı olarak Mustafakemalpaşa’mızın göz bebeği olan Suuçtu Şelalesinden start vererek eşsiz bir yarışa daha ev sahipliği yapacak olmanın, mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.