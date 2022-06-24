Bursa Mustafakemalpaşa'daki Tatlıtop'ta kazananlar belli oldu

Türkiye’nin en uzun soluklu sokak basketbolu Tatlıtop Basketbol Şenliklerinde 18 gün boyunca süren mücadele, nefes kesen final müsabakalarıyla tamamladı.BURSA (İGFA) -Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 1992 yılından günümüze uzanan tek pota altında oynanan 30. Tatlıtop 6. Ulusal 1. Uluslararası karşılaşmalarda bu sene 9 kategori toplam 37 takım yarışarak Tatlıtop sahalarında ter döktü.

Final karşılaşmalarında yürekleri ağızlara getiren maçlara basketbol severlerden katılım oldukça fazlaydı.

Rekabetin, eğlencenin bir arada yaşandığı 18 günlük etkinliğin finalinde, en çok tezahüratı Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri aldı.

Ellerinde pankartlarla sahanın tozunu attıran öğrenciler potada tek tek atış yapıp ödüllerini almaya hak kazandılar.

Ulusal ve Uluslararası takımların oynadığı yarışta Makedonya, Kosova, Gagavuz Özberk Bölgesi, Moldova sporcularının katılımıyla birçok sporcu ödül almaya hak kazandı.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Turnuva sonucunda Minik (A) Kızlarda Yükseller AVM birinci olurken, Minik (B) Kızlarda Tükenmez Ticaret, Küçük Kızlarda Frutti Extra, Genç Kızlarda Erdemler Otomotiv, Ulusal Kadınlarda Mustafakemalpaşaspor Belediye, Uluslararası Erkeklerde Kıpçak Moldova, Minik Erkeklerde Paşa Jant, Yıldız Erkeklerde Karanfil Market, Star Erkeklerde VK Karagül Deri, Master Erkeklerde Ercan Madeni Yağ birinci oldu.

Turnuvada Centilmenlik Ödülleri ise şöyle oldu:

Kız Takım Eraydın Turizm, Erkek Takım Ayça Ticaret, Kız Ödülü Elif Şahinsoy, Erkek Ödülü Utku Bugay Acar'ın oldu.

Tatlıtop'un Atış Şampiyonu Ödülleri ise Kızlarda Hüma Ulukaya’ya, Erkeklerde Barlas Sezgin’e verildi.

2019 yılından bu yana desteklerini esirgemeyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 30 yıldır ilçemizin en çok beklenen en heyecanlı şenliğine ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duyduklarını belirterek, eşsiz şölende tüm sporcuları başarılarından dolayı kutladı.