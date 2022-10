Bursa Mustafakemalpaşa'da 'Extreme' heyecanı

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi, TOSFED, BASK ve Kirmasti Off Road 4x4 Team iş birliği ile düzenlenen ‘’Edip Yaşar Kurtoğlu Mustafakemalpaşa Extreme Kupası’’, heyecanlı, zevkli ve çekişmeli yarışlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa, Muradiyesarnıç Tesislerinde sonlanan yarışların kazananları, TR1 pilotlarından Şencan Özkurt ve co pilot Can Özkurt olurken, TR2 pilotlarından Ali Fuat Bilgin ve co pilot Ali Fuat Demirci oldu.

Türkiye’de bu sezon hayata geçirilen Off-Road branşının yeni dalı ‘’Extreme’’ Mustafakemalpaşa’nın eşsiz doğasında 4x4 arazi araçları ile sınırları zorlayan sürücülerin nefes kesen çekişmesine sahne oldu.

EXTREME PARKURLARI HEYECANI ARTTIRDI

Off-Road branşının yeni dalı olan Extreme, 13 etap ile, extreme sürücüleri ve izleyicilere seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu dakikalar yaşattı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Muradiyesarnıç Mevkii’nde bulunan parkurlara gelen profesyonel sporcular, toplam üç ayrı etapta yarıştılar.

Adrenalin dolu yarışların sonunda dereceye giren isimlere kupalarını takdim eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, önemli doğa sporları rotalarında yer alma hedefindey olduklarını belirterek, ulusal ve uluslararası organizasyonlara birlikte ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.

OFFROAD TUTKUNLARINDAN DUYGULANDIRAN BAĞIŞ

Türkiye’nin farkı şehirlerinden Mustafakemalpaşa’ya gelen sporcular, Mustafakemalpaşa Belediyesi Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Birimi kursiyerlerinin 8 ayda yapmış olduğu özel tabloyu açık attırma ile satın alarak, kursiyerlere eğitim hayatına destek oldu.