Bursa Mudanya'da Biyediç anısına şampiyon Çekrice oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesi Yörükyenicesi Mahallesi'nde yerel belediye ve muhtarlık iş birliği ile düzenlenen Yörükyenicesi Nejat Biyediç Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Finalde Yörükyenicesi’ni 3-2 yenen Çekrice, turnuvanın şampiyonu oldu.BURSA (İGFA) - Mudanya'da mahalleler arası birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına düzenlenen “Yörükyenicesi Nejat Biyediç Mahalleler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası” final maçıyla sona erdi.



Yörükyenicesi Nejat Biyediç Spor Tesisi’nde düzenlenen, Evren Karabulut’un hakemliğini yaptığı turnuvaya 18 mahalle takımı katıldı. 3 grupta haftada üç gün yapılan karşılaşmalar ile 5 hafta süren turnuvada şampiyon olan Çekrice Mahallesi, kupa ve madalyalarını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın elinden aldı.

Turnuvanın ikincisi Yörükyenicesi Mahallesi, üçüncüsü Çaylı Mahallesi olurken, dördüncülüğü ise Konaklı Mahallesi elde etti.

Katılan tüm takımlara teşekkür plaketi verilirken, turnuvanın en centilmen takımı Balabancık Mahallesi, en iyi kaleci Çekrice Mahallesi’nden İsmail Kapu, turnuvanın gol kralı ise Çekrice Mahallesi’nden 16 golle Emirhan Atay oldu.