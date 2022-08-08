Bursa Mudanya'da başarılı ‘Judo’culardan Kaymakam’a ziyaret

Bursa'da Judo branşında katıldıkları ulusal müsabakalarda dereceye giren Mudanyalı sporcular, Kaymakam Ayhan Terzi’yi makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Bulut Arslan, Beren Şahin, Aylin Altın ve Süleyman Aydoğdu’yu, Müdür Vekili Seçil Silistre Çanakçı ve Antrenör Kaan Karagülle ile birlikte makamında kabul etti.

Katıldıkları ulusal müsabakalardan dereceyle dönen sporcuları başarılarından ötürü tebrik eden Kaymakam Terzi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sporcular için gereken desteğin sağlanması adına gerekenlerin yapılacağına dikkati çeken Kaymakam Terzi, “Bir spor dalında eğer başarı varsa orada muhakkak iyi birde antrenör vardır. Bu yönüyle antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Gençlerimize kıymet verdikçe onların neleri başarabileceğini hep birlikte görüyoruz. Mudanya adına daha fazlasını kazanmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.