Bursa Kestel’de Sokak Basketbolu heyecanı Başlıyor

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda kayıtlar başladı.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası’nda kayıtlar başladı.

Kestel Yeni Mahalle Basketbol Sahası’nda düzenlenecek olan turnuvada, onlarca takım doyasıya mücadele edecek.

7-8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuvada gösteri ve show maçları da olacak. Turnuvada birinci olan takım 6000 TL, ikinci 4500 TL üçüncü takım 3000 TL ödülün sahibi olacak. Kestel Belediyesi resmi web sitesi üzerinden başlayan kayıtlar, 6 eylülde son bulacak.