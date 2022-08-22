Bursa Kestel’de Ayak Tenisi'nde ödüller sahiplerini buldu

Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ayak tenisi turnuvasında, ödüller sahiplerini buldu. 32 takımın mücadele ettiği turnuvada Akdeniz Yay ve Lemon Cafe takımları final oynarken, şampiyonluk kupasının sahibi Lemon Cafe oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ayak tenisi turnuvası, ödül töreni ile sona erdi.

Kestel İlçe Stadyumu’nda gerçekleşen ve 32 takımın 1 hafta süren heyecan dolu karşılaşmalarında, takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Eleme usulü oynanan turnuvada Beşi Bir Yerde takımı üçüncü olurken, rakiplerini bir bir eleyen Lemon Cafe ve Akdeniz Yay takımları final müsabakası oynadı.

Kıyasıya geçen mücadelede Lemon Cafe, ayak tenisi turnuvasının şampiyonu olurken Akdeniz Yay takımı turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Turnuvada birinci olan takıma 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL, diğer katılımcılara ise özel mansiyon ödülleri verildi.

Öte yandan turnuvada birinci olan Lemon Cafe takımı, Kütahya’da yapılacak olan Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil etmeye hak kazandı.