Bursa İnegöllü sporculardan 'Spor Tırmanış' imzası

Bursa'da İnegöl Belediyespor spor tırmanış branşı sporcuları, Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri başarılarla dikkat çekti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyespor spor tırmanış branşı sporcuları, 2022-23 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında eğitim gördükleri okullar adına mücadele etti.

6-7 Haziran tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen spor tırmanış Türkiye Şampiyonasında İnegöllü öğrencileri, gösterdikleri başarılarla okullarını kürsüye taşıdılar.

İnegöl Belediyespor’un Gazipaşa Ortaokulunda eğitim gören sporcuları, 6 Haziran’da sıralama turunda 84 sporcuyu geride bırakıp ilk 8’e girmeyi başardı. İlk gün okul takım puanlamasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 34 okulu geride bırakan başarılı sporcular, Türkiye Şampiyonu oldu.

7 Haziran’da yapılan final yarışında ise Altıeylül Ortaokulu öğrencisi Sefa Yaman Türkiye Şampiyonu oldu.

Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Egemen Sevimli 2’nci olurken, Selçuk Yakşi Ortaokulu öğrencisi Furkan Köksal da şampiyonayı 4’üncü olarak tamamladı.

Kızlar kategorisinde ise Selçuk Yakşi Ortaokulu öğrencisi Nazlı Su Başkurt Türkiye 3’üncüsü, Ayça Dilem Uludağıstan ise Türkiye 4’üncüsü oldu.