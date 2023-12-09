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Bursa İnegöllü sporculara milli davet

SPOR 09.12.2023, 13:28
Bursa İnegöllü sporculara milli davet

Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM bisiklet sporcuları Nisanur Acar ve Tuğçe Bitirim, Alanya’da yapılacak milli takım kampına davet edildi.

BURSA (İGFA) - Sporu tabana yaymak ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü, verilen emeklerin meyvelerini topluyor. Pek çok branşta milli sporcu yetiştiren İnegöl Belediyespor, bisiklet milli takımına da 2 sporcu gönderiyor.

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM bisiklet takımının genç sporcuları Nisanur Acar ve Tuğçe Bitirim, 11-29 Aralık 2023 tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan Milli Takım Kampına davet edildi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarının yapılacağı kampın ardından 2024 sezonu içerisinde yapılacak olan milli takım yarışlarında ay yıldızlı forma ile mücadele edecek sporcular, hazırlıklarını kampta sürdürecek.

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