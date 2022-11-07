Bursa İnegöllü sporcular oryantiringde de rakipsiz

Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü oryantiring sporcusu Sudenaz Külah, 27 ülkeden 509 yarışmanın katıldığı Uluslararası yarışmada 3’üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Oryantiring branşında katıldıkları her yarışmadan dereceyle dönen İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Sudenaz Külah, 27 ülkeden 509 yarışmanın katıldığı Uluslararası yarışmada 3’üncü olarak büyük bir başarıya imza attı.

1-5 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Oryantiring Yarışlarına 27 ülkeden 509 sporcu katıldı.

5 gün süren ve her anı büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda, İnegöl Belediye Spor Kulübü adına ter döken Sudenaz Külah, rakipleriyle zorlu bir mücadele verdi. Kategorisinde 3’üncü olmayı başaran Sudenaz Külah, elde ettiği başarıyla takdir topladı.