Bursa İnegöllü sporcular Milli Takım'da

Gösterdikleri başarılarla göz kamaştıran Bursa İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Sporcuları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek.BURSA (İGFA) -Oryantiring branşında her müsabakada adından söz ettiren İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, milli formayla ülkemizi temsil edecek.

Sezon boyunca katıldıkları yarışmalarda sergiledikleri performansla dikkat çeken İnegöllü sporcular, milli takım kamplarına davet edilmişti. Burada da başarıları tescillenen İnegöl Belediyesi DOSTUM sporcuları, Temmuz ayında yapılacak Dünya Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonasında ay yıldızlı formayı taşıyacak.

1-4 Temmuz 2022 tarihlerinde Macaristan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında, Milli Takıma seçilen sporcularımız; Aleyna Minden, Azra Coşkun ve Nehir Karakoçak ülkemizi temsil edecekler. 9-16 Temmuz tarihlerinde Portekiz’de gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonasında ise Milli Takıma seçilen sporcumuz Semanur Özdemir ülkemizi temsil edecek.