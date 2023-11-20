Bursa İnegöllü sporcular Manisa kürsüsünden inmedi!
Manisa’da düzenlenen 1. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasına katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 4 birincilik ve 4 ikincilik ile İnegöl’e döndü.BURSA (İGFA) - 1.Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Manisa Demirci’de gerçekleştirildi. Zorlu hava şartlarında yapılan yarışmaya İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı da katıldı. İnegöl temsilcisi sporcular, rakiplerine adeta madalya yüzü göstermeden şampiyonayı tamamladı.
İnegöllü sporcular, Antrenör Tarık Şeker nezaretinde katıldıkları yarışmanın ardından, yapılan ödül töreninde kürsüden inmedi. DOSTUM sporcuları; Aleyna Minden, Egemen Yiğit Bülbül, M. Talha Bilge ve Rüzgar Efe Ateş kendi kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldular. Azra Coşkun, Nehir Karakoçak, Rabia Aslan ve Eren Haman ise yine kendi kategorilerinde Türkiye 2’ncisi olmayı başardılar.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
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|12
|22
|7. Antalyaspor
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|18
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|12
|18
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|12
|17
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|12
|17
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|12
|15
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|12
|14
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|12
|14
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|12
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|12
|13
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|12
|10
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|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
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|12
|5
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
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|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3