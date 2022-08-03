Bursa İnegöllü dağcıların bayrağı 4. kez zirvede... Ağrı'nın zirvesine 3 günde tırmandılar

Bursa'da İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Ağrı Dağı zirve faaliyeti gerçekleştirdi. 5 bin 137 metreye yapılan tırmanış, 3 günde tamamlandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde başlatılan ve yıl içerisinde alınan dağcılık eğitimlerinin uygulama antrenmanı olan dağ zirve tırmanışlarının en zorlusu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, 5137 metre rakımdaki Ağrı Dağına zorlu bir tırmanış yaptı. Sporcular, zirveye zor şartlar altında ulaştılar.

Yerel arama kurtarmaların irtifa almaları ve bedenlerindeki fizyolojik değişime alışmaları için planlanan faaliyette, 4 İNDAK, 1 İHH Arama Kurtarma Gönüllüsü ve İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları ilk kez Ağrı Dağı zirvesinde kendi bünyeleri ile savaştılar. 3 günlük dağ tırmanışı ile deneyimlenen dağcılar, sorunsuz tırmanışı tamamlayıp 2 Ağustos 2022 tarihinde İnegöl’e dönerek faaliyeti tamamladılar.

İNEGÖL BELEDİYESPOR BAYRAĞI 4. KEZ ZİRVEYE TAŞINDI

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Sorumlusu Diler Yalaza ile Kulüp Dağcılık Mihmandarı ve aynı zamanda 3. Kademe antrenör Bülent Aktaş’ın liderliğinde çıkılan Ağrı zirve faaliyetinde, ilk gün 1. Kamp 3200 rakımda, ikinci gün 2. Kamp olan 4200 rakımda ve 2. Günün gecesi saat 02.00 de başlayan zirve tırmanışı ile saat 08.30’da 6 sporcuda zirveye ulaşması ile 5137 metrede Türkiye’nin en yüksek zirvesine İnegöl Belediyespor bayrağı 4. kez zirveye taşınmış oldu.