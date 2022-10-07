Bursa İnegöle yeni semt sahası

Her yıl ciddi oranda nüfus artışıyla hızlı bir büyüme ivmesinde olan İnegöl, aynı zamanda İnegöl Belediyesi’nin yatırımlarıyla da büyümeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, hızla gelişen ve büyüyen şehri hizmetleri ve yeni tesisleriyle geleceğe taşıyor.

Bir yandan altyapı çalışmaları sürerken bir yandan da yeni yeni sosyal donatı alanları ve yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İnegöl’ün yeni yerleşim bölgelerinden biri olan Yeni Mahalle Yeni Hayat Sokak üzerinde pek çok özelliği içerisinde barındıran Semt Sahası yapımı tamamlandı. 5 ayrı alan üzerinde; Çok Amaçlı Saha, Otopark, Çocuk Oyun ve Fitness Alanı ile Koruluk Alanın yer aldığı sosyal donatı alanı, 7’den 77’ye her yaştan bireye hizmet veren bir yaşam alanı oldu. Toplam 8300 m2 üzerinde 5 ayrı parçadan oluşan alanda; 4100 m2 Yeşil Alan, 1350 m2 Otopark Alanı (90 Araçlık), 540 m2’lik Çok Amaçlı Saha, 300 m2 Çocuk Oyun Alanı, 100 m2 Fitness Alanı, 1910 m2 Sert Zemin Tretuvar ve Oturma Alanı ile 110 m2 Yürüyüş Parkuru yer alıyor.

Yeni Mahallenin yeni yaşam alanı olarak ifade edilen tesis, Perşembe günü düzenlenen coşkulu törenle hizmete girdi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

İNEGÖL HIZLI BÜYÜYEN BİR ŞEHİR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, her zaman yanlarında olduğu ve taleplerimize cevap verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Her yıl 6-7 bin dolayında yeni insan bu şehre geldiğini ifade eden Başkan Taban, "Dolayısıyla onlara konut, beraberinde altyapı, üstyapı, ulaşım, parklar, yeşil alanlar, sağlık alanları gibi pek çok hizmeti sağlamak gerekiyor. Bunlar hiçbir zaman bizim mazeretimiz değil. Bizler daha fazla çalışacağız, daha fazla koşturacağız” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İnegöl’ün altyapı yatırımları hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında ailelere de çağrıda bulunan Başkan Aktaş, “Sizlerden istirhamım, çocuklarınızı lütfen verdiğiniz parayla, kıyafetlerle, sağladığınız imkanlarla değil sevgiyle, ilgiyle büyütün. Biz bu sokakları altından döşesek kıymetli yok. Bursa’da bugün 600 küsür şantiye var. Ama sizin ilginiz ve alakanız çok kıymetli. O zaman bizim geleceğimiz daha parlak olacak. Alper Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük bir heyecanla gayret ediyorlar. İş birliği içerisinde çalışıyorlar. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın. Açılışı yapılan bu tesis mahallemize ve İnegöl’ümüze hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte yapılan kurdele kesimi ile semt sahasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası ikramlar yapılırken, protokol üyeleri park içerisinde incelemelerde bulundu.