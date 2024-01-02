Bursa İnegöl'ün spor altyapısı da güçlendi

Bursa'da İnegöl’de bir yandan yerel yönetim eliyle, diğer yandan devlet kurumlarının katkılarıyla yatırımlar durmaksızın sürüyor. Kurtuluşspor ve Kafkasspor’un sanayi bölgesinde bulunan sahalarında bakım çalışmaları devam ediyor.BURSA (İGFA) - İnegöl’de bir yandan yerel yönetimlerin yatırımlarıyla şehri geleceğe hazırlayacak projeler üretilirken, bir yandan da hem yerel yönetimler hem devlet kurumlarının katkılarıyla çalışmalar durmaksızın sürüyor.

Eğitim, sağlık, spor ve diğer tüm alanlarda İnegöl’ün alt yapısını güçlendirecek adımlar atılıyor. Bu kapsamda spor alanında son dönemde müjde üzerine müjde alan İnegöl’de, spor kulüplerinin en yoğun şekilde kullandıkları iki sahada kapsamlı bir iyileştirme çalışması başladı.

Kurtuluşspor ve Kafkasspor sahaları, İnegöl’de alt yapılar da dahil olmak üzere binlerce çocuğun ve gencin sporla buluşmasına olanak sağlıyor. Yapılan girişimlerle bu iki sahada Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenileme çalışmaları başladı. Özellikle Sanayi Sahası olarak bilinen Kafkasspor tesislerinde ciddi bir yenilenme söz konusu. Mevcut tesislere ilave olarak; ek tribün, misafir takım tribünü, konaklama ve soyunma odaları ile hakem odalarının da yer alacağı yeni bir tesis yapılacak. Her iki saha da İnegöl’ün geleceği olan çocukların ve gençlerin spora kazandırılması, şehrin spor alt yapısının güçlenmesini sağlayacak.

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

İki sahada bakım ve yenileme çalışmaları devam ederken, Milletvekili Ayhan Salman ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş sahaları ziyaret etti. Yapılan çalışmalar yerinde görülüp yapılacak çalışmalarla ilgili de kulüp yetkilileriyle de istişareler yapıldı.

“ÇOK GÜZEL DESTEKLER ALDIK, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İncelemelere ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, spor yatırımlarının İnegöl gibi genç nüfusu yoğun olan bir şehirde büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Bu alanda hem İnegöl Belediyesi’nin hem Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlar yaptığını hatırlatan Başkan Taban, “Bir yandan da Sayın Milletvekilimiz ve İlçe Başkanımızın çalışmalarıyla Bakanlıklarımızın yatırımları sürüyor. İnegöl spor alanında son dönemde çok güzel destekler aldı ve almaya da devam edecek inşallah. Yeni stadyum müjdemizin ardından kulüplerimizin müsabakalarını oynadığı iki tesisimizde de kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldı. Ben şehrim ve vatandaşlarım adına başta bizlere bu imkanları sunan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Bursa Milletvekilimiz Efkan Alâ, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Bursa Milletvekilimiz Mustafa Varank, İl Başkanımız Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve üstün gayretlerinden dolayı AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Mustafa Durmuş’a çok teşekkür ediyorum” dedi.