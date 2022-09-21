Bursa İnegöl'ün krosçuları Keşan'dan dereceyle döndü

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Keşan Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 1. Saros Yarı Maratonuna Bursa'dan katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, 7 ülkeden 338 sporcunun katıldığı maratondan derecelerle döndü.BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Keşan Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 1. Saros Yarı Maratonu geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirildi.

1. Saros Yarı Maratonu’na Türkiye dahil, Türkmenistan, Sırbistan, Etiyopya, Kenya, Kazakistan ve Kosova olmak üzere 7 ülkeden 338 sporcu katıldı. 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilen maratonda İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları da yerini aldı.

Birbirinden zorlu rakiplerle çekişmeli bir maraton çıkaran İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlarla İnegöl’e döndü.

Yunus Emre Akkuş 21k genel klasmanda 3. Yaş kategorisinde 1’inci, Hülya Takım 21k genel klasman 9. Yaş kategorisinde 1’inci, Hatice Çam 21k genel klasman 11. Yaş kategorisinde 3’üncü, Sezgin Uluhan 10k genel klasman 13. yaş kategorisinde 1’inci, Burcu Aktaş 10k Genel klasman 4. Yaş kategorisinde 1’inci Hasan Ürpermez 10k yaş kategorisinde 3’üncü ve Harun Kaya 21k yaş kategorisinde 5’inci oldu. Ayrıca 21k Kadın Takımlar Kategorisinde 3’üncülük elde edildi.