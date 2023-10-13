Bursa İnegöl tribününde milli coşku

Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hırvatistan-Türkiye karşılaşmasını gençler ve vatandaşlarla birlikte izledi. Millilerin galibiyeti İnegöl’de büyük coşkuya sahne oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye milli futbol takımımız, EURO 2024 Elemeleri Maçında Perşembe akşamı Hırvatistan’a konuk oldu. Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvada yer alabilmek için millilerimiz mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarken, milli heyecan İnegöl’de de büyük coşkuya sahne oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu tarihi gecede ilçedeki gençlere ve vatandaşlara sosyal medya üzerinden; “Bu akşam oynanacak Hırvatistan-Türkiye maçını gelin hep birlikte izleyelim” çağrısında bulundu. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan bir kafe, maç saatinde Türk bayraklarıyla donatılarak zorlu karşılaşmaya hazırlandı. Başkan Alper Taban ve AK Partili yöneticilerle birlikte vatandaşlar ve gençler de maç saatinde İnegöl’de kurulan tribünde yerini aldı.

İNEGÖL TRİBÜNÜNDE BÜYÜK COŞKU

Zorlu 90 dakika İnegöl’de büyük bir coşkuyla izlendi. 30. dakikada millilerimizden gelen gol Hırvatistan’da Opus Arena stadındaki Türkiye tribünlerinde ve yurt genelinde olduğu gibi İnegöl’de de büyük bir coşkuya sahne oldu. İnegöl tribününde gençler, milli takımı tezahüratlarla destekledi. Zorlu 90 dakika 0-1 milli takımımızın üstünlüğü ile tamamlandı. Maç öncesi ve maç sırasında olduğu gibi karşılaşma sonrasında da büyük coşku yaşandı. Devre arasında ve maç sonrasında Başkan Alper Taban, gençler ve vatandaşlarla hem genel gündem hem spor üzerine sohbet etti.