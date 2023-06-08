Bursa İnegöl Meclisi şampiyonları ağırladı

İnegöl Belediye Haziran ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. Meclisin açılışında, Salı günü oynadıkları final maçını kazanarak Türkiye Şampiyonu olan ve İnegöl’e büyük bir gurur yaşatan Gazipaşa Ortaokulu futbol takımı da hazır bulundu. Okul idarecileri, antrenörler ve sporcular şehir adına meclis huzurunda ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediye Haziran ayı olağan meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşüldü.

Mecliste, Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Gazipaşa Ortaokulu Futbol Takımı da ağırlanarak ödüllendirildi. Küçük erkekler kategorisinde 21 müsabakaya çıkarak 320 okul arasında şampiyonluğa ulaşan ve İnegöl’e büyük bir gurur yaşayan Gazipaşa Ortaokulunun idareci, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörleri ile 14 kişilik takım kadrosu meclise davet edildi.

İNEGÖL’E BÜYÜK GURUR YAŞATTILAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Aramızda Gazipaşa Ortaokulumuzun değerli idarecileri ve okulumuzun öğretmenleri, sporcuları bulunuyor. Onları bugünkü meclisimize davet ettik çünkü kendileri küçük erkekler futbol müsabakalarında 21 maç yaparak 320 okul arasında Türkiye birincisi oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Antrenörlerimiz Fatih Türkmen ve Uğur Uyar hocalarımız idaresinde öğrencilerimiz önemli bir başarı elde ettiler. Tekirdağ’da çeyrek final gruplarından lider çıkan sporcularımız daha sonra Denizli’de yarı final mücadelesi verdi. Ardından Bursa Vahide Aktuğ Ortaokulunu finalde 3-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu” dedi. Ardından sporculara bu başarılarından dolayı hediye takdimi gerçekleştirildi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Daha sonra meclis yoklaması alınarak gündem maddelerine geçildi. Açılış konuşmasını yapan ve burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Taban, “Seçimler sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımız. Hayırlısıyla seçimler sona ermiş oldu. Ben görev alan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli Milletvekillerimizi, sonrasında oluşan kabinede görev alan Bakanlarımızı, bürokratlarımızı tebrik ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bizler de yerelde kendi iştigal alanımızdaki konuları çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda asfalt çalışmalarımızla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağından başlayarak Saat Kulesinin bulunduğu kavşağa kadar Park Caddesi boyunca bir asfalt çalışmamız başladı. Bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin yapacağı çalışmalar, bir taraftan bizim yapacağımız altyapı ve üstyapı yatırımları şehrimizde devam edecek. Yine Büyükşehir Belediyemizin BUSKİ marifetiyle gerçekleştirdiği ikinci etap içme suyu çalışmaları da başladı. Özellikle Alanyurt’ta çalışmalar şu an başladı ve devam ediyor. Gastro İnegöl ile ilgili de devam eden çalışmalarımız var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından meclis, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.