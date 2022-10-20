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Bursa İnegöl'den İstanbul Maratonu'na 125 kişi götürülecek

SPOR 20.10.2022, 15:44
Bursa İnegöl'den İstanbul Maratonu'na 125 kişi götürülecek

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 06 Kasım’da gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Maratonu Halk koşusuna bu yıl 125 kişi götürecek. Maratona katılmak isteyenler için kayıtlar 21 Ekim itibariyle başlayıp, 03 Kasım’da sona erecek.BURSA (İGFA) - Bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Maratonu, 06 Kasım Pazar günü sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek. 30 bin kişinin katılacağı koşuya İnegöl Belediyesi de 125 kişiyi ücretsiz olarak götürecek.

İLK BAŞVURU ONLİNE OLARAK YAPILACAK

N kolay İstanbul Maratonu kayıtlarına ilişkin İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, her yıl düzenli olarak yapılan N Kolay İstanbul Maratonu, bu yıl 30 bin kişinin katılımıyla yapılacağını belirterek, "N Kolay İstanbul Maratonu halk koşusuna katılmak isteyen vatandaşlarımız, öncelikle kayıtlarını İnternet üzerinden https://event.spor.istanbul/register.aspx adresi üzerinden yapacak. Spor İstanbul sitesine üye girişi yapıldıktan sonra, N Kolay 44. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kaydı yapılması gerekiyor. Kategori halk koşusu seçildikten sonra lokasyon seç bölümünden ‘Pendik Kurtköy’ seçilecek. Spor Kompleksi Harman Dere Reyhan Cad. No:58 34912 Pendik İstanbul lokasyonu seçilecek denildi.

Bu yılki halk koşusunda 30 bin kişi ile sınırlı tutulacağından, 03 Kasım 2022 Perşembe günü saat 16.00’a kadar 125 kişi ile sınırlı tutulacak kayıtların https://event.spor.istanbul/register.aspx adresine girip üye işlemleri yapılacağını duyurdu. 

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