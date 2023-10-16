Bursa İnegöl'de 'Parkenin Prensleri' sahaya iniyor

Bursa'da İnegöl Belediye Spor kulübü erkek voleybol takımı, 2023-24 sezonunu açıyor. TVF Erkekler 2. Liginde mücadele eden Turuncu Lacivertliler, sezonun ilk karşılaşmasında Pazar günü kendi seyircisi önünde Doğu Akademi Spor Kulübü konuk edecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Spor Kulübü erkek voleybol takımı, 2023-24 sezonunda TVF Erkekler 2. Ligi A grubunda mücadele edecek. Tamamı İnegöl Belediyespor altyapı sporcularından oluşan takım, antrenör Vural Kökçe ve Yardımcı Antrenör Mustafa Mert Arabacı nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Parkenin prensleri, 22 Ekim Pazar günü sezonun ilk maçında karşılaşacağı Doğu Akademi Spor Kulübü maçının hazırlıklarına başladı.

TVF Erkekler 2. Lig A Grubunda mücadele eden temsilcimiz, 22 Ekim Pazar günü 13.00’da İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonunda sezonun ilk maçına çıkacak. Taraftarı önünde sezonu açacak olan turuncu lacivertli ekip, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor.