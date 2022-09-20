Bursa İnegöl'de kış spor okulları başlıyor

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okullarında kayıtlar 21 Eylül Çarşamba günü başlıyor. 6 branşta düzenlenecek kış spor okullarında eğitimler 1 Ekim Cumartesi itibariyle başlayacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okulları için geri sayım başladı.

Kış spor okullarında 6 branş için kayıtlar 21 Eylül Çarşamba (yarın) itibariyle alınmaya başlayacak. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yapılacak kış spor okulu eğitimleri için başvurular Belediye Spor Salonuna yapılacak.

Bu yıl; voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış ve masa tenisi branşlarında yapılacak kış spor okullarında her ay yeni kayıtlar alınmaya devam edecek. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonunda 6 branşın tamamının eğitimleri verilecek. Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde ise voleybol, basketbol, jimnastik ve masa tenisi eğitimleri verilecek.

1 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİMLER BAŞLIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kış Spor Okulları'nın kayıtlarının başladığını belirterek, 1 Ekim tarihinde eğitimlerin başlayacağını söyledi.

Bu yıl 6 ayrı branşta gerçekleştirilecek okullarda voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi ve spor tırmanış branşlarında yapılacak eğitimlerin Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirileceği kaydeden Başkan Taban, kayıtlar ve kurs ücretlerine ilişkin de bilgi verdi.

Kış spor okullarına kayıt için vatandaşların Kültürpark içinde bulunan spor salonumuza başvurabileceği gibi 0 224 713 90 20 numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceklerini kaydeden Başkan Taban, "Bu yıl voleybol 100 TL, basketbol 100, jimnastik 100 TL, okçuluk 100 TL, masa tenisi 70 TL ve spor tırmanış 80 TL olarak belirlendi. Burada amacımız sporu tabana yayıp her bireyin, her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak. Bu noktada kış sezonu boyunca yapılacak eğitim dönemlerinde hedefimiz en fazla öğrenciye ulaşabilmek” dedi.