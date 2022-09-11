Bursa İnegöl'de DOSTUM'dan oryantiring final

Bursa'da İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla düzenlenen DOSTUM Oryantiring Şampiyonası sona erdi. 36 kulüpten 350 sporcunun yer aldığı 4 günlük yarışmalar neticesinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri törenle verildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), 15 farklı şehirden 36 kulüp ve toplamda 250 sporcunun yer aldığı Oryantiring Şampiyonası düzenledi.

8 Eylül Perşembe günü başlayan ve 11 Eylül’e kadar süren yarışlarda, 13 ayrı kategoride oryantiring sporcuları İnegöl’ün hem kırsal bölgelerinde hem de merkezde farklı alanlarda yarışmalar gerçekleştirdi. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı DOSTUM Oryantiring Yarışmalarında 4 gün boyunca 36 kulüp adına ter döken 350 sporcu dereceye girmek için mücadele verdi.

Son etabın bu sabah gerçekleştirilen yarışlarla tamamlanmasının ardından, 13.00’da Hikmet Şahin Kültür Parkı Amfi Tiyatroda ödül töreni düzenlendi. Kulüp temsilcileri ile sporcuların katıldığı ödül töreninde; Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler de hazır bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak konuklara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

15 farklı şehirden 36 spor kulübü ve 350 sporcuyu İnegöl’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Taban, “Sizleri şehrimizde ağırlamak bizim için gerçekten bir onur ve gurur vesilesi. İnegöl Belediyesi’nin kendine koyduğu hedeflerden biri de sporun ve sporcunun yanında olmaktı. Bunu yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Genç bir potansiyele sahibiz. Dinamik bir nüfusa sahibiz. Bu özelliğimizle aynı zamanda sportif anlamda da elimiz güçlü. 70 bin öğrencimizle pek çok branşta güzel başarılar elde ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak şehrimizin bu potansiyelini başarıya dönüştürmek istiyoruz. Gençlerimizin mutlaka bir ya da birden fazla branşla uğraşmasını istiyoruz” dedi.

Gençlere fırsat verildiğinde güzel başarılara imza attıklarını da vurgulayan Başkan Taban, yarışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında yarışmalar en fazla sporcuyla katılım sağlayan kulüplere hediye takdimi yapıldı.

Ardından ferdi derecelerde sırasıyla büyükten küçüğe tüm kategorilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kulüp temsilcilerine katılımlarından dolayı plaket takdimi yapılan tören, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.