Bursa İnegöl'de altyapıda yetişen yüzücüler ödüllendirildi

Bursa'da spor alanında özellikle alt yapıya önem veren İnegöl Belediyesi, yüzme havuzunda bir yenilik yaparak yaz ve kış spor okullarında yer alan sporculardan ‘’yüzme branşı altyapısı’’ oluşturdu. Toplamda 76 sporcu yüzme şenliği yarışlarının tamamlanmasıyla birlikte başarı belgelerine ve madalyalarına kavuştu.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda ayrı kategorilerde yarışan 6-12 yaş aralığındaki 76 sporcu, yüzme şenliği yarışmalarının tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen organizasyonla ödüllerini aldılar.

İnegöl Belediyesi Yüzme Havuzunda düzenlenen ödül törenine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sporcu aileleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, evlatları daha iyi geleceğe hazırlamak adına onlara daha iyi imkanlar sunmak istediklerini söyledi.

"Gönlümüzde her biri birinci" diyen Başkan Taban, "Çünkü medeni bir cesaret ortaya koyuyorlar. Bundan sonrası içinde sizlere daha fazla hizmetleri suna bilmek adına arka planda İnegöl Belediyesi ve ekipleri çalışıyor olacak. İnşallah evlatlarınız sizler için her zaman göz aydınlığı olsun. Başarılarla dolu, sağlıklı günleri olsun. Katılımlarımızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Daha sonra kategorilerde elde ettikleri başarıları simgeleyen madalya ve başarı belgeleri, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri tarafından sporculara takdim etti.