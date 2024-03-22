Bursa İnegöl'de Akhisar'a yeni spor salonu

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından Akhisar Mahallesinde Yeni Kapalı Spor Salonu yapımına başlandı. 73 milyonluk dev yatırımın Ekim ayında tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Spor Salonu Akhisar, Huzur ve Baykoca Mahallelerini de kapsayan Yeni İnegöl bölgesine hizmet verecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir yandan gelecek döneme dair planlama ve çalışmalar sürerken, bir yandan da eksiklerin giderilmesi için adımlar atılmaya devam ediyor.

Akhisar Mahallesi'nde daha önce planlanan Kapalı Spor Salonu için çalışmalar başladı. Spor Toto desteği ile yapılan Akhisar Kapalı Spor Salonunun ihalesi 31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirildi. 73 milyon 245 bin TL bedel ile 22 Şubat 2024 tarihinde sözleşmesi imzalanan Spor Salonunun 240 takvim gününde tamamlanarak Ekim ayında hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

AKHİSAR’IN MERKEZİNDE GÜZEL BİR SPOR SALONU YÜKSELECEK

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte bugün inşaat çalışmaları süren spor salonunda incelemelerde bulunuldu. Burada çalışmayla ilgili bilgi veren Başkan Taban, “Akhisar Mahallemizde okulumuzun yan tarafında yapılmakta olan Kapalı Spor Salonumuzu incelemeye geldik. Bildiğiniz gibi şehrimiz büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Bizler de görev süremizin son anına kadar çalışarak, üreterek şehrimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bugün aslında burada çok önemli bir yatırımın başladığını görebiliyoruz. Akhisar Mahallemizin merkezinde güzel bir spor salonu yükselecek” dedi.

Bu salonun özellikle burada yapılmasıyla ilgili bir gayretleri olduğunu hatırlatan Taban, “Çünkü malumunuz İnegöl merkezde 2 tane, Alanyurt bölgesinde ve Yeniceköy Mahallemizde spor salonlarımız var. Ama Akhisar, Huzur aksında, Yeni İnegöl diye tabir ettiğimiz bölgede böyle bir salonumuz yoktu. Bununla alakalı da yaptığımız görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın, Milletvekilimizin ve İlçe Başkanımızın destekleriyle bugün burada çalışmalar başladı” diye konuştu.

EKİM AYINDA HİZMETE GİRECEK

Spor salonu ihalesinin 31 Ocak’ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Taban, şöyle devam etti: “73 milyon bedelle iş başlamış oldu, 22 Şubat tarihinde de sözleşmesi imzalandı. 240 iş gününde yapılıp inşallah Ekim ayında tamamlanması planlanıyor. Salonumuz Spor Toto desteği ile yapılıyor. Toplamda içerisinde 250 kişilik tribünü olan, 2059 m2 zemine sahip ve asma katıyla toplamda 3 bin m2 bir spor salonu olacak. İçerisinde 3 ayrı antrenman salonu, soyunma odaları, yönetici odaları gibi alanların yer aldığı, dışında yeşillendirme ve otoparkların yer aldığı harika bir spor salonu kazandırıyoruz.”

AKHİSAR MEYDANINA ÖZEL DÜZENLEME

“Bu alanda Akhisar Mahallesine özel çok güzel bir meydan düzenlemesi de yapacağız. Akhisar’ın girişinden itibaren ağaçlandırma, yeşillendirmeyle ve yol aksını da düzenleyip güzel bir giriş inşa edeceğiz. Meydan içerisinde bir Nöbetçi Kitaphane de planladık. Ben emeği geçen tüm büyüklerime teşekkür ediyorum.”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise “İnegöl’ümüz çok hızlı büyüyor, gelişiyor. Her anlamda alt yapı ihtiyacı doğuyor, gençlerimize spor alanı ihtiyacı doğuyor. Yollarımızın daha nitelikli hale gelmesi gerekiyor. Biz de destek olmaya gayret ediyoruz ancak Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyemiz büyüyen şehrimizin her alanına el atıyorlar. Bugün de çok önemli bir yatırımı burada görüyoruz. Gençlerimizin bu yatırımlara ihtiyacı var. Kötü alışkanlıklar yerine istiyoruz ki spor yapsınlar. İnşallah bu yatırımları önümüzdeki süreçte de İnegöl ve Bursa’mıza kazandırmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.