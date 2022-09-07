Bursa İnegöl'de 6 Eylül'de kupalar sahibini buldu

Bursa İnegöl Belediyesi’nin 6 Eylül etkinlikleri kapsamında düzenlediği Takımını Kur Gel Futbol Turnuvası sona erdi. Esnafspor’un şampiyon olduğu turnuvada, kupa ve madalyaları Başkan Alper Taban takdim etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 6 Eylül etkinlikleri kapsamında her yaştan bireyin kurtuluş coşkusuna ortak olması adına Takımını Kur Gel sloganıyla futbol turnuvası düzenlemişti. Hamzabey Futbol Sahasında oynanan karşılaşmalarla büyük çekişmenin yaşandığı turnuvanın finali, 6 Eylül Salı akşamı Alanyurt Semt Sahasında gerçekleştirildi.

Finalde Esnafspor ile Yenilmezler takımları karşı karşıya geldi. Esnafspor, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Yenilmezler takımının 2’nci olarak tamamladığı turnuvada, 3’üncülüğü ise The Badboys takımı elde etti. Turnuva sonunda Esnafspor oyuncusu Kerem Arda 11 gol ile gol kralı oldu. En centilmen takım unvanını ise Hürspor elde etti.

Final müsabakasının ardından Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katılımıyla ödül töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başkan Taban, bu organizasyonların kardeşlik, birlik ve beraberliği arttırması ve aradaki hukukun gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Konuşma sonrası dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.