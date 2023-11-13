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Bursa İnegöl'de 520 sporcu kıyasıya yarıştı

SPOR 13.11.2023, 12:25
Bursa İnegöl'de 520 sporcu kıyasıya yarıştı

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği DOSTUM Cup Oryantiring Şampiyonası'nda 25 farklı ilden 50 spor kulübü ve toplamda 520 sporcu kıyasıya bir mücadele sergiledi. İki gün süren şampiyonada Dünya Şampiyonu Rus sporcu Valentin Novikov da yer aldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) ev sahipliğinde bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği DOSTUM Cup Oryantiring Şampiyonası 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. 2 gün boyunca yapılan yarışmalar büyük çekişmeye sahne oldu.

25 farklı şehirden 50 spor kulübünün 520 sporcu ile katıldığı şampiyonada, İnegöl Belediye Spor Kulübü de 45 sporcuyla yerini aldı.  Dünya Şampiyonu Rus sporcu Valentin Novikov’un da katıldığı yarışmalar birinci gün Kazancı bölgesinde, ikinci gün ise İnegöl çarşı merkezinde İshakpaşa Camii civarında yapıldı.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni ise Pazar günü 13.00’da İnegöl Kent Müzesinde gerçekleştirildi. Törene; Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Partili yöneticiler ile meclis üyeleri de katıldı.

“İNEGÖL, ORYANTİRİNGDE LOKOMOTİF BİR ŞEHİR”

Ödül töreninde konuşan Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, “İnegöl, oryantiring sporunda lokomotif olan şehirlerimizden biri. Yerel yöneticilerimize bu spora verdikleri katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu doğrultuda ülkemizde uluslararası yarışların arttırılması da hedeflerimizden biri. İnegöl’de DOSTUM Cup ile bunun bir adımı atıldı ve sürekli hale de getirildi. Bu organizasyonların artarak devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise yarışmanın 3’üncüsünün düzenlendiğini hatırlatarak; “Yarışmaya katılan, destek veren, burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki İnegöl’desiniz. 2 gün süren ve çok kıyasıya mücadelenin geçtiği bir organizasyon oldu. Kıymetli Federasyon Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. DOSTUM Cup Oryantiring Yarışmasının biz aslında 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde pek çok hizmet yapıyoruz ama spora ve gençlere yönelik yatırımlar, hizmetler bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

DÜNYA ŞAMPİYONU DA İNEGÖL PARKURUNDA YARIŞTI

25 ilden 50 kulüp ve 520 sporcunun katıldığı bir yarışma gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Taban, “İnegöl Belediye Spor Kulübü olarak bizler de burada 45 sporcumuzla yerimizi aldık. Tabi aramızda aynı zamanda yurt dışından da misafirlerimiz var. Dünya Şampiyonu Rus sporcu Valentin Novikov da DOSTUM Cup’ta mücadele eden yarışmacılardan biri. Bu yarışma aynı zamanda ülke puanı verilen önemli bir yarışma. Farklı farklı kategorilerde dereceye giren, ödül almaya hak kazanan tüm yarışmacılarımızın hepsini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

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