Son Dakika

Bursa İnegöl'de 2 bin 600 öğrenci 'yaz' eğitiminde

SPOR 19.07.2023, 15:56
Bursa İnegöl'de 2 bin 600 öğrenci 'yaz' eğitiminde

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Yaz Spor Okullarında 8 ayrı branşta eğitimler sürüyor. Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik, Okçuluk, Spor Tırmanış, Satranç ve Yüzme kurslarında 2 bin 600 öğrenci eğitim alıyor.BURSA (İGFA) -Sporu tabana yaymak ve her öğrencinin en az bir spor branşı ile ilgilenmesi adına Belediye Spor Kulübü bünyesinde spor okulları düzenleyen İnegöl Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlik yaz spor okullarının startını verdi.

Bu yıl Yaz Spor Okulları 8 ayrı branşta 3 ayrı dönem şeklinde planlandı. 3 ayrı noktada düzenlenen yaz spor okulları; Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Belediye Spor Salonunda; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik, Okçuluk, Spor Tırmanış ve Satranç olmak üzere 7 ayrı branşta, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonunda ise; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Jimnastik ve Okçuluk olmak üzere 5 branşta gerçekleştiriliyor. Yüzme kursları da Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda ve iki spor salonunun bahçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla kurulan portatif havuzlarda yapılıyor.

8 BRANŞTA 2600 ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİ SÜRÜYOR

İlk dönemi 3 Temmuz’da başlayan yaz spor okullarında; Voleybolda 297, Basketbolda 141, Jimnastikte 191, Masa Tenisinde 59, Okçulukta 48, Satrançta 32 ve Spor Tırmanışta 56 öğrenci eğitim alıyor. En fazla ilgi gören kurslardan biri olan yüzme kursları ise; Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda 261 erkek ve 272 kız sporcu olmak üzere toplam 533, Portatif Havuzlarda da 3 dönem toplamında; merkezde 600, Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde 600 olmak üzere 1200, ayrıca yine portatif havuzlarda kendilerine özel saatlerde 41 engelli sporcu eğitim alıyor. 3 havuzumuzda toplamda yüzmede 1774 öğrencimizin eğitimleri devam ediyor. Tüm branşlar toplamında ise 2598 sporcuyla yaz spor okulları eğitimleri sürüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden yaz spor okulları ve portatif havuz yüzme kurslarını ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet edip eğitimleri izleyen Başkan Taban, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda da bulundu.

Başkan Taban, “Portatif Yüzme Havuzlarımız ve Yaz Spor Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Burada öğrencilerimiz okulların kapanmasıyla beraber yaz etkinlikleri adı altında açmış olduğumuz kurslara gelerek buradan hizmet alıyorlar. Yaz spor okullarımızda; voleybol, basketbol, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, spor tırmanış ve satranç gibi 7 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Burada gerek tam zamanlı gelen öğrencilerimiz olduğu gibi sadece yaz spor okullarına gelen öğrencilerimiz de var. Bizler her öğrencimizin en azından bir spor branşıyla ilgilenmesini istiyoruz. Onların gelişimleri açısından bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25