Bursa Gemlik'te potada kıyasıya mücadele

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi 4.Hafta maçında AKRAN Gemlik Basketbol SİGORTAM.NET BK evinden 3 sayı farkla mağlup ayrıldı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Müsabakanın ilk periyodu nefes kesen hızda başladı.

Baskılı savunma ve mücadelenin doğrultusunda 16-7 geride gelen Akran baskıyı arttırdı ve Utku Pelit’in son saniye üçlük atışıyla ilk periyodu 22-22 berabere bitirdi.

Dengeli başlayan ikinci çeyrekte ilk 5 dakika 30-30 eşitlikle geçildi. Bu dakikalarda yayın gerisinden yüzdeli oynayan Gemlik üstünlüğü eline aldı. 2.Periyodu hız kesmeyen agresiflikle mücadele eden iki takımda 41-41 berabere tamamladı. İlk devreyi berabere tamamlayan Akran Gemlik ve Sigortam.Net 2. Devreye kıyasıya bir giriş yaptı.

3. periyod başa baş başlayan müsabakada Sigortam.Net 25 sayı üretirken Akran Gemlik 10 sayı üretti ve 3. Periyot 66-51 son buldu. Son periyotta bulduğu basketlerle aradaki farkı kapatmaya yetmeyince 4. Periyodu 26’ya 14 üstünlük sağlamasına rağmen müsabakayı 80-77 3 sayı farkla kaybetti.