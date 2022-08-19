Bursa Gemlik'te Kur'an kursları arasındaki futbol turnuvası sonuçlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü'nce organize edilen Yaz Kur'an Kursları arası futbol turnuvasında şampiyon 9-12 yaş grubundan Kafoğlu Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri oldu.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen Yaz Kur’an kursları arası futbol turnuvası final müsabakaları ilçe stadyumunda oynandı.

İki kategoride 20 takımın kıyasıya mücadele ettiği ve üç hafta süren müsabakalar sonunda 12-15 yaş grubu kategorisinde Mevlana Camii Yaz Kur’an kursu öğrencileri şampiyon olurken, 9-12 yaş grubu kategorisinde ise Kafoğlu Camii Yaz Kur’an kursu öğrencileri şampiyonluk ipini göğüsledi.

Final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar için kupa ve ödül töreni düzenlendi.

Kupa törenine İlçe Kaymakamımız Sayın Hasan Göç, İlçe Müftüsü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve kamu kurum temsilcileri katıldı. Şampiyon Mevlana Yaz Kur’an kursu öğrencileri kupa ve madalyalarını Kaymakamımız Hasan Göç’ün elinden alırken, 9-12 yaş grubu şampiyonu Kafoğlu Camii Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine ödüllerini İlçe Müftümüz Mustafa Akdağ verdi.

Törende kısa bir konuşma yapan Kaymakam Göç dereceye giren takımları tebrik ederek, turnuvaya katılan öğrencilere ve emeği geçen Müftülük ve İlçe Spor Müdürlüğü personellerine teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.