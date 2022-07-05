Bursa Gemlik Şahintepe'de saniyeler konuştu

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 3. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından ICRYPEX ve Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize edildi.BURSA (İGFA) - Oldukça çekişmeli geçen yarış sonunda dereceye giren sporcular, ödüllerini Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kumla İskelesi’nde düzenlenen törenle aldı.

7.20 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Bursalı sporcu Çağlayan Çelik Toksport WRT adına Renault Clio Rally 5 ile birinciliği elde ederken, ikinciliği Opel Corsa GSI ile Ülkü Motorsport adına yarışan İlker Aktaş ve üçüncülüğü de Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu kazandı. Kategori 2’de Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Burak Başlık zafere ulaşırken, aynı takımdan Ford Fiesta R2 ile Taner Oruç ikinciliği ve Ülkü Motorsport takımından Ford Fiesta R2T ile Cem Yudulmaz da üçüncülüğü elde eden sporcular oldular.

Kategori 3’te GP Garage My Team’den Murat Soyçopur Renault Clio R3 ile en hızlı isim olurken, Opel Corsa OPC ile Neo Motorsport’tan Ahmet Keskin ikinci ve Renault Sport Clio ile Sena Teknik adına yarışan Refik Bozkurt de üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Kategori 4’de ise Sena Teknik adına Skoda Fabia R5 ile İsmet Toktaş ilk sırayı elde ederken, aynı zamanda 04:14,72’lik zamanıyla ile en hızlı çıkış ödülünü de kazanan isim oldu. Mitsubishi Lancer EVO IX ile mücadele eden GP Garage My Team pilotu Selim Bacıoğlu ikinciliği kazanırken, aynı takımdan Sinan Soylu da yine Mitsubishi Lancer EVO IX ile üçüncülüğün sahibi oldu. Yarışın takımlar birinciliğini ise 4 sporcuyla mücadele eden GP Garage My Team kazandı.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın dördüncü yarışının 13-14 Ağustos tarihlerinde Frigya Spor Kulübü (FSK) tarafından organize edileceği öğrenildi.