Bursa derbisi Büyükşehir Belediyespor'un

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 11. haftasında Büyükşehir Belediyespor, bir diğer Bursa ekibi Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas’ı 3-0 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alan ve haftaya 3. sırada başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Son 2 maçından galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon 10 maçta 2 galibiyeti bulunan rakibi karşısında ilk seti 25-21, alırken, ikinci sete etkili başladı. Bu setten de 25-18 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü sette rakibine 25-22 üstünlük sağlarken, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Üst üste 3. galibiyetini alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11. maçında 8. galibiyetini elde ederek başarılı grafiğini sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 12. haftasında 10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 13.00’te deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.