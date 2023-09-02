Bursa'da yaz spor okullarına coşkulu veda

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Spor Okulları”, küçük sporcuların renkli gösterileri eşliğinde yapılan temsili sertifika töreniyle sona erdi.BURSA (İGFA9 - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğiyle düzenlediği ve 3 Temmuz'da başlayan Yaz Spor Okulları Mudanya Mütareke Binası önündeki meydanda düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı. 4-17 yaş arasında yaklaşık 20 bin çocuk Yaz Spor Okulları sayesinde yüzme, okçuluk, kort tenisi, boks, voleybol, basketbol, cimnastik, satranç, taekwondo, masa tenisi, güreş, judo ve karate olmak üzere 13 branşta sporla buluştu. Çocukların yaz tatilini sporla iç içe geçirmesini sağlayan yaz spor okullarının kapanış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Emine Yavuz Gözgeç, Bursaspor Basketbol Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, sporcular ve aileleri katıldı.

VİZYONER GENÇLİK

Karagöz Hacivat gösterisi, halk dansları gösterisi ve çekilişlerle başlayan etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyeciliğin sadece yol, kanalizasyon, altyapı yapmaktan ibaret olmadığını, 17 ilçede harika işler yaptıklarını söyledi. Çalışmalarında en önemli alanın çocuklar ve gençler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, onların iyi eğitim alması, hayata iyi hazırlanması, teknolojiyle ve kitapla buluşması için önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Mudanya'ya da bir gençlik merkezi kazandırdıklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Aynı zamanda onları sporla da eğitmek istiyoruz. Mudanya'da da yaz okullarımıza 2500 evladımız geldi. Yavrularını bize emanet ettikleri için anne, babalara teşekkür ediyorum. Mudanya'da ayrı bir başarı hikayesi var. Geçen sene bize katılan Poyrazın Kızlarına 2-3 yıl süre verdik, onlar daha ilk seneden şampiyon oldular. Kısa süre içinde çok daha büyük başarılara imza atacaklar. İnşallah yeni organizasyonlarla el birliğiyle daha neler neler yapacağız. İstiyoruz ki ay yıldızlı bayrağına bağlı, vatanına, milletine, devletine sadık, anne babasına saygılı, bu ülkenin değerleriyle dertlenen ama muasır medeniyetler seviyesini yakalamış, teknolojiyi, eğitimi, bilimi içselleştirmiş ve bu konuda üzerine düşeni yapan vizyoner bir gençlik olsun" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Ayhan Salman da okuyan, üreten, eğitimine önem veren, spor yapan gençler istediklerini belirterek, gençler ve kadınlara yönelik hizmetleri nedeniyle Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de yaz spor okullarıyla herkesin sporcu olması gayesini gütmediklerini, önemli olanın çocukların sporun disiplini ve ahlakıyla tanışması olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesporun farklı branşlardaki sporcularının sahne gösterileri büyük alkış alırken, Poyrazın Kızları olarak tanınan ve Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı oyuncuları tek tek sahneye çağırılarak tanıtıldı. Spor Okullarına katılan çocuklar, sertifikalarının protokol üyelerinin elinden alırken, Rafadan Tayfa gösterisiyle de eğlenceli bir akşam yaşadılar.