Bursa'da sporcu fabrikası... İnegöl Belediyespor

“Çocuğa Yatırım Geleceğe Yatırımdır” düsturuyla hareket eden İnegöl Belediyesi, İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde 2023 yılında 8 ayrı branşta yaz ve kış spor okullarında 5851 çocuğu sporla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Genç ve dinamik nüfusuyla dikkat çeken İnegöl’de anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyinde 70 bin öğrenci bulunuyor.

İnegöl Belediyesi de geleceğin umudu olan çocukların ve gençlerin en iyi şekilde yetişmesi adına “Çocuğa Yatırım Geleceğe Yatırımdır” düsturuyla hareket ederek gelişimlerine katkı sunuyor. Sporda da geleceğin altyapı olduğu gerçeğini benimseyen İnegöl Belediyesi, İnegöl Belediye Spor Kulübü ile 15 ayrı branşta hizmet veriyor. Bugün halihazırda 1944 lisanslı sporcusu bulunan İnegöl Belediyesi, yaz ve kış spor okullarıyla da çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

“ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İnegöl Belediye Spor Kulübünün 2023 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu alanda yapılan çalışmada en büyük motivasyonlarının İnegöl’ün 70 bin dolayındaki öğrenci sayısı olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Şehrimizdeki gençlerin enerjisiyle bizim de enerjimiz yükseliyor. Bugün anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyinde 70 bin öğrencimiz var. Bu çocuklara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Bizler de düzenlediğimiz kurslar ve organizasyonlarla spordan sanata her alanda altyapımızı güçlendiriyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile İnegöl Belediye Spor Kulübümüz de bu minvalde önemli birimlerimizden biri. Bugün bu yapı altında; voleybol, yüzme, basketbol, tekvando, okçuluk, bisiklet, masa tenisi, güreş, atletizm, yamaç paraşütü, dağcılık ve spor tırmanış, halter, oryantiring, halk oyunları ve satranç olmak üzere 15 ayrı branş ile çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Kulübümüzün bugün itibariyle 15 branşta toplam 1944 lisanslı sporcusu var” dedi.

HER ÇOCUK BİR SPOR BRANŞIYLA İLGİLENMELİ

Burada verilen eğitimlerin amacının çocukların sporla gelişimini sağlamak olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Her çocuk sporcu olamaz, ancak her çocuk spor yaparak büyümeli. Bizler istiyoruz ki evlatlarımız en az bir spor branşıyla ilgilensin. Sporun disiplinini alsın, takım olmayı, yardımlaşmayı, mücadeleyi, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrensin. Bu arada da gerçekten yeteneği olan çocukları Türk sporuna kazandıralım. Örneğin İnegöl Belediye Spor Kulübü olarak 2. Ligde mücadele eden Erkekler Voleybol Takımımız var. 17 sporcunun yer aldığı bu takımımız tamamen altyapı sporcularımızdan oluşuyor. Transfer yapan yarışmacı takımdan ziyade, çocuklarımızı profesyonel liglere taşıyan bir aracı olarak hizmet veriyoruz. Amacımız sporcu yetiştirmek. Yeteneği olan çocuklarımızı kendi branşlarında bunun gibi liglerde ve yarışmalarda Türk sporuna kazandırıyoruz. Yeteneği sınırlı çocuklarımız da yine ilgi duydukları branşlarda amatör olarak bu sporu yapma imkanı buluyorlar. Zamanlarını faydalı işlerle geçirmelerine olanak sağlıyoruz” diye konuştu.

YAZ VE KIŞ SPOR OKULLARINDA 5851 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALDI

İnegöl Belediyesi’nin yaz spor okulları çalışmalarından da bahseden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesi isteğimize katkı sunmak adına spor okulları düzenliyoruz. Yaz döneminde ayrı kış döneminde ayrı planlamalarla bu organizasyonlar yapılıyor. İstiyoruz ki evlatlarımızı sporla buluşturalım, onlara bu keyfi bu heyecanı yaşatalım. Bu düşünceyle 2023 yılında 3 dönem şeklinde yaz spor okulları düzenledik. 8 ayrı branşta; basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik, spor tırmanış, okçuluk, yüzme ve satrançta toplamda 2297 çocuğumuza eğitimler verildi. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında da okul dönemleri olduğu için hafta sonları kış spor okulları yapıyoruz. 2023 yılı kış spor okullarımızda ise 3554 öğrenci eğitim aldı. 2023 yılında yaz ve kış spor okullarında toplamda 5851 çocuğumuzu sporla tanıştırarak istedikleri branşlarda eğitim almalarını sağladık.”