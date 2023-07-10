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Bursa'da rahvan at yarışlarında çeyrek final heyecanı

SPOR 10.07.2023, 10:49
Bursa'da rahvan at yarışlarında çeyrek final heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen “Rahvan At Yarışları” ile ata sporlarını yaşatmaya devam etti.BURSA (İGFA) -  Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen Rahvan Binicilik Müsabakaları Ürünlü’de yapıldı.  Bursa’nın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden de yoğun katılımın olduğu yarışları, Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da izledi. İthal A, İthal B, Üçlü Tay, Dörtlü Tay, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde yapılan yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu. Dereceye giren tüm atların 2023 yılı Türkiye Rahvan Binicilik Şampiyonası’na katılma hakkı elde ettiği yarışlar, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Gün boyu devam eden yarışlarda, İthal A Kategorisi’nde Ömer Binici birinci oldu. Üçlü Tay’da at sahipleri İsmet Büyükataman’ın atı birinci, Kaan Eriş ikinci ve Murat Kılıç üçüncü oldu. Dörtlü Tay’da Zekiler Gıda birinciliği, Muharrem Alan ikinciliği aldı. Küçük Orta’da Ercan Öten birinci, Yılmaz Şahin ikinci ve Hüseyin Metin üçüncü oldu. Büyük Orta’da Niyazi Yayvan’ın atı birinci, Yahya Altınok’un atı ikinci ve Makbule Akgöz’ün atı üçüncü olurken, Başaltı Kategorisi’nde birinciliği İsmail Onbaşı, ikinciliği Erhan Çınar ve üçüncülüğü de Kadir Demir aldı. Baş Kategorisi’nin şampiyonu Ercan Ören olurken, Orhan Erbaş ikinci ve Mahmut Barut’un atı da üçüncü oldu. Yarışlarda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ile kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

KÜLTÜRÜN ÖNEMLİ PARÇASI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş atlı sporların Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu hatırlattı. Başkan Aktaş, “Ata sporlarımızla alakalı son yıllarda büyük gelişmeler var. At bizim kültürümüzde çok özeldir. Bugün belki o atlar Mercedes oldu, BMW oldu ama şu var ki atın bizim kültürümüzdeki, bizim geleneğimizdeki yeri hiçbir zaman için değişmedi, bundan sonrada değişmeyecek. Değişen, gelişen ama bir o kadar da bozulan dünyada geleneklerimize bağlı kalabilmek, geleneklerimizle yaşayabilmek çok değerli ve kıymetli. Ben bu manada özellikle gençlerin de bu işlere teşvik edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise, “Atın olduğu yerde rahmet ve bereket vardır. Bir kez daha şahitlik ediyoruz ki Bursa’mız ata sporlarımızın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizim için bu gurur meselesi. Geleneksel sporlarımıza, atalarımızın yadigarı mirasımıza destek olmak vazifemizdir. Geleneksel sporlarımızın yaygınlaşması için yoğun gayret sarf eden herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da dereceye giren tüm at sahiplerini tebrik etti.

Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara protokol tarafından madalyaları takdim edildi. Kategori sonuçlarına göre Çeyrek Finali geçen yarışmacılar, Geleneksel Atlı Okçuluk Türkiye Yarı Finali’nde ter dökecek.

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