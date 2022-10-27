Bursa'da Poyrazın Kızları ligde 2'de 2 yaptı

Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, sezonun ikinci haftasında deplasmanda Bolu Belediyespor'u 40-20 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Takım, üçüncü hafta evinde Polatlı Belediyespor'u ağırlayacak.BURSA (İGFA) - Ligin ilk haftasında sahasında Cent Koleji karşısında galibiyete ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor maçından da istediği sonuçla ayrıldı.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada oldukça üstün bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk yarısını da 21-9 önde tamamladı. İkinci yarıda da farkı koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 40-20 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 2'de 2 yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, zirve yarışındaki iddiasını gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligin üçüncü haftasında 29 Ekim 2022 Cumartesi günü sahasında Polatlı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.