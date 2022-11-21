Bursa'da Poyrazın Kızları 4. galibiyetini aldı

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki kadın hentbol takımı Poyrazın Kızları evinde ağırladığı Karaman Minik Atılım’ı 32-20 sayı ile mağlup etti.BURSA (İGFA) -Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6. hafta mücadelesinde sahasında Karaman Minik Atılım Spor Kulübü'nü 32-20 mağlup etti.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan rakibiyle Dikkaldırım Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk dakikalarda üstünlüğü ele geçirirken, Melike Kasapoğlu, Sude Çifçi ve Büşranur Şaş'ın golleriyle farkı da açtı.

Karşılaşmanın 10. dakikasını 5-3 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 22'de skoru 10-6'ya getirdi.

İlkyarısını 13-10 önde tamamladığı mücadelenin ikinci devresine de etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sude Çifçi'nin üst üste golleriyle 34'te farkı 6'ya (16-10) çıkardı.

Karşılaşmanın 43. dakikasını 21-14 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 46'da skoru 25-16 yaptı. Karşılaşmanın son 5 dakikasına 29-28 üstün giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 32-20 üstün ayrıldı ve üst üste 2 olmak üzere 5. maçında 4. galibiyetini elde etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 7. haftasında 26 Kasım 2022 Cumartesi günü deplasmanda Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.