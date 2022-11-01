Bursa'da 'Osmangazili Sultanlar'dan önemli galibiyet

Bursa'da Osmangazi Belediyespor’un sultanları, Kırklareli’nde düzenlenen 2. Lig Hentbol Cumhuriyet Kupası’nda üçüncülük kürsüsüne çıktı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla önemli bir başarıya imza attı. Kırklareli’nde gerçekleşen 2. Lig Cumhuriyet Kupası’nda ter döken sporcular, Kastamonu Belediyespor ile oynadıkları karşılaşmada 27-17’lik skorla üstünlük sağladı.

Osmangazili sultanlar, diğer maçta Eskişehir Odunpazarı karşısında rakibinin son dakikada üst üste attığı sayılara engel olamayarak müsabakayı 33-27’lik mağlubiyetle tamamladı.

Genç yıldızlar, kıyasıya mücadelelere sahne olan Lüleburgazspor Kulübü karşılaşmasından da 24-24’lük beraberlikle ayrıldı. Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı, aldığı bu sonuçla şampiyonayı üçüncülükle tamamladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörlerini kutladı.