Bursa'da Osmangazili raketler göz doldurdu

Bursa'da Osmangazi Belediyespor’un minik raketleri, 8-9 Yaş Tenis Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’na damga vurdu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından Yenigün Tenis Kulübü’nde gerçekleşen 8-9 Yaş Tenis Bursa İl Birinciliği Müsabakaları, toplam 175 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor’un Tenis Takımı sporcuları, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek turnuvada başarılı sonuçlara imza attı.

9 yaş kategorisinde ter döken Osmangazili tenisçi Demir Ay birincilik, Ada Türkyılmaz ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra 8 yaş kategorisinde Fatih Erdem Dağlar ve Ada Türkyılmaz da bronz madalya kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müsabakada başarı elde eden sporcu ve antrenörlerini yürekten kutladı.