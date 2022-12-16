Bursa'da Osmangazili kulaçlar madalyaya doymuyor

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Samsun’da düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finalleri Yarışları’nda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.BURSA (İGFA)-Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Samsun Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen Ulusal Gelişim Projesi 11 Yaş Türkiye Finalleri Yarışları, 138 kulüpten 543 sporcunun katılımıyla son buldu.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakaya Osmangazili kulaçlar damga vurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Melek Kepçetutar birincilik, Oğuz Kağan Ekinci ikincilik, Merve Mina Kılıç, Miray Yılmaz ile Ahmet Kaya ise üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gelecek için vaat eden genç yetenekler ve antrenörlerini kutladı.