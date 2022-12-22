Bursa'da Osmangazili kulaçlar göz doldurdu

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Mersin’de düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finalleri Yarışları’nda madalyaya doydu.BURSA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Mersin Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finalleri Yarışları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

156 kulüpten toplam 676 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Osmangazili kulaçlar göz doldurdu.

Rakipleri karşısında üstün performans gösteren Umut Ali Topkara, Berke Levent Çağlar ve Ayşe Nisa Açıkgöz ikincilik başarısı elde ederken, İrem Coşkun ile Fatih Yüce ise üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Spora ve sporcuya yatırımlarını aralıksız sürdüreceklerini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, aynı zamanda Bursa’yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörlerini kutladı.