Bursa'da Osmangazili Judoculardan yeni başarı

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Kocaeli’de düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası’nda üstün performans sergileyerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.BURSA (İGFA) - Artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği judo akademiyle Kocaeli’de adından söz ettirdi.

Tatamide fırtına estiren genç sporcular; son olarak 12 ülkeden 1040 judocunun kıyasıya mücadele ettiği Uluslararası Judo Turnuvası’nda sırasıyla Kazakistan, Van Gençlik Spor, İstanbul Sancaktepe Belediyespor ve Batman Gençlik Spor Kulübü’nü yendi.

Grup birinciliği maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyespor’a 4-3 mağlup olan Osmangazili Ümit Erkek Takımı, aynı zamanda Bulgaristan karşısında 5-2’lik galibiyet göstererek turnuvanın üçüncülük kürsüsüne yükseldi.

Bursa’yı başarıyla temsil eden sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, akademi programlarıyla geleceğin yıldızlarını yetiştirdiklerini söyledi.