Bursa'da Osmangazili badmintonculardan çifte başarı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, U19 Yaş Altı Bursa İl Birinciliği Turnuvası’nda önemli bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa'da toplam 50 sporcunun madalya mücadelesi verdiği U19 Yaş Altı Bursa İl Birinciliği Turnuvası’nda ter döken Osmangazili yıldızlar, müsabakadan 4 madalyayla ayrıldı.

Tek bayanlar kategorisinde boy gösteren Feyza Erden birincilik, Beyza Yıldırım ise ikincilik derecesi yakaladı. Bunun yanı sıra genç badmintoncular, çift bayanlarda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcular ile antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı.