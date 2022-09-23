Bursa'da Osmangazili badmintoncular ışık saçıyor

Bursa'da artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle kendini geliştirmeye devam eden Osmangazi Belediyespor, birbirinden farklı eğitim programıyla geleceğin badmintoncularını yetiştiriyor.BURSA (İGFA) - Spor alanında ciddi yatırımlara imza atan Osmangazi Belediyesi, bünyesine kazandırdığı badminton akademi ile çocukların kişilik ve beden gelişiminde büyük rol oynuyor. Dikkaldırım Spor Salonu’nda haftanın 3 günü antrenman yapan genç yetenekler, temel teknik ve koordinasyon çalışmaları ile adeta ışık saçıyor.

Gelecek neslin sağlam adımlarla geldiğini söyleyen Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı Başantrenörü Çağatay Taşdemir, “Bizler, dünya çapında önemli sporcular yetiştirerek başarıdan başarıya koşuyoruz. Sporcularımızı temelden yetiştirmiş olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Okullarda yapılan seçmeler sonucu akademiye girme fırsatı yakalayan 2013 ve 2014 doğumlu çocuklarımız, bizler için bu anlamda çok kıymetli. Şimdi ise 2015 doğumlular için seçmeler düzenleyeceğiz. Ayrıca buraya gelen sporcularımız Milli Takım’ı temsil eden gençlerimizin tecrübelerinden faydalanıyor. İnşallah badmintonda adımızı duyurmaya devam edeceğiz” dedi.