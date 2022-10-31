Bursa'da Osmangazili atletlerden büyük başarı

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Bursa’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda göz doldurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Botanik Park’ta gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam 250 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazili atletler damga vurdu. 2011 doğumlu erkeklerde boy gösteren Alperen Köse, 2010 doğumlu erkeklerde Reşat Ali Derman, 5000 metrede Mert Kuda ve 3000 metrede Muhammed Esad Ayna birincilik kürsüsüne çıktı.

Bunun yanı sıra 2007 doğumlu erkeklerde Yiğit Eren Topaloğlu, 2010 doğumlu erkeklerde Kaan Topçu, 2011 doğumlu erkeklerde Eymen Aksu, 5000 metrede Talha Basibütün, 2012 doğumlu kızlarda Zeynep Öner gümüş, 2010 doğumlu kızlarda ise Yağmur Çelik bronz madalya kazandı.

Atletizm akademinin meyvelerini almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç yıldızlar ve antrenörlerini kutladı.