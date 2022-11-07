Bursa'da Osmangazili atletler ivme yakaladı

Son dönemde elde ettiği derecelerle başarıdan başarıya koşan Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı, Bursa’da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi İl Karması Seçmelerine yeniden damga vurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Bursa Atletizm İl Birinciliği işbirliğiyle Botanik Park’ta düzenlediği Bölgesel Kros Ligi İl Karması Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam 280 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazili atletler göz doldurdu. U14 kategorisinin 2010 doğumlular grubunda boy gösteren Muhammed Esad Ayna birincilik, Kağan Yolcuoğlu ikincilik, Reşat Ali Derman üçüncülük kürsüsüne çıkarken, aynı kategorinin 2011 doğumlular grubunda Alperen Köse altın, Eymen Aksu ise gümüş madalya kazandı.

Bunun yanı sıra U16’da Abdul Gani Yurttaş birincilik, Yiğit Eren Topaloğlu ikincilik, U18’de de Mert Kuda birincilik başarısı yakaladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil edecek sporcular ile antrenörlerini kutladı.